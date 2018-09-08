Вопреки пессимизму, который присутствует в армянских и российских СМИ, армянско-российские отношения развиваются динамично и естественно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, начиная переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Sputnik Армения, Пашинян начал переговоры в Кремле с поздравления.

Он подчеркнул, что встреча проходит в день города Москвы, который традиционно отмечается в первую субботу сентября: «Чувствую, что намечается большой праздник. Я рад, что мой рабочий визит проходит в такой атмосфере. Это уже мой третий визит. Такая регулярность подчеркивает особый характер отношений между странами и особый характер наших личных отношений».

При этом премьер-министр Армении подчеркнул, что в отношениях России и Армении есть проблемы, однако он выразил уверенность, что в ходе переговоров многие из них будут решены.

«Упаси бог оказаться в такой ситуации, когда нет никаких вопросов. Это значит, что и самих отношений нет. У России и Армении нет неразрешимых проблем, — отметил Пашинян. — Наши страны опираются на принцип уважения интересов и невмешательства в дела друг друга. Мы настроены на дальнейшее развитие отношений, не только двусторонних, но и в рамках ЕАЭС и ОДКБ».

Переговоры Никола Пашиняна и Владимира Путина в Кремле — уже третья встреча лидеров двух стран после смены власти в Армении.

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