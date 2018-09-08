Овик Абрамян, занимавший в разные годы пост премьер-министра и спикера парламента, сообщил, что Специальная следственная служба Армении предъявила ему беспочвенное обвинение, взяв с него подписку о невыезде из страны. Об этом Абрамян написал на своей официальной странице в Facebook.

«В Специальной следственной службе по сфальсифицированному делу меня сначала допросили как свидетеля, а сразу после этого предъявили беспочвенное обвинение и взяли подписку о невыезде», — отметил бывший чиновник.

Абрамян сообщил, что он был вызван в Специальную следственную службу сразу поcле интервью одному из армянских изданий, в котором раскритиковал действия властей по расследованию дела 1 марта и обысков в его семье.

Minval.az