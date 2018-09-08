Помощник президента России Владислав Сурков пожелал новому главе самопровозглашенной «ДНР» Денису Пушилину успехов и заверил его в поддержке. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Состоявшиеся голосования продемонстрировали высокий уровень политической культуры, солидарность и решимость народа Донбасса продолжить борьбу за мир и права граждан на достойную жизнь», — заявил Сурков. Он выразил надежду на преемственность и последовательность во внешней и внутренней политике «курса погибшего главы ДНР Александра Захарченко».

Днем ранее, 7 сентября, на заседании т.н. Народного совета «ДНР» Дениса Пушилина назначили временно исполняющим обязанности главы «республики».

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