Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поздравила пользователей сети с пятницей и выложила на своей странице в Facebook «пятничный» мем.

На фотографии Захарова стоит в пресс-центре МИД в белом платье, напоминающем костюм медицинского работника. Изображение дополнено подписью «МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате».



«Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу», — написала пресс-секретарь. В комментариях, когда ей напомнили про основную заповедь врача «Не навреди», она пообещала быть «аккуратной и нежной».

Minval.az