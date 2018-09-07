В Баку прошел матч Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Косово.
Игра завершилась вничью со счетом 0:0.
В Баку прошел матч Лиги наций УЕФА между сборными Азербайджана и Косово.
Игра завершилась вничью со счетом 0:0.
Дата: 2018/09/07 21:59
Раздел: Азербайджан, Спорт
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