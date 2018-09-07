Левобережный районный суд 6 августа поставил точку в резонансном деле о кровавой расправе в кафе «Встреча». По итогам судебного разбирательства 37-летний уроженец Азербайджана Самир Гусейнов был признан виновным. В наказание за убийство и покушение на убийство мужчине назначили 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после освобождения. Об этом корреспонденту «Вести Воронеж» рассказали в суде.

Во время драки у кафе «Встреча» 19 апреля 2017 года ножевые ранения получили несколько человек. В тот вечер в заведении большая азербайджанская семья праздновала день рождения маленькой девочки. За столом собрались почти 40 человек. Их пригласил 50-летний глава семьи. Во время праздника между двумя братьями и тремя их знакомыми началась ссора.

Во время поножовщины погиб 26-летний парень, его брат оказался в реанимации. Парень выжил только благодаря усилиям врачей. Силовики по «горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве мужчину. Самир Гусейнов и его брат также получили ножевые ранения.

Как пояснили ранее в СУ СКР по региону, на следствии мужчина вину в убийстве и покушении на убийство не признал. Однако доказательств было собрано достаточно, чтобы дело дошло до суда.

В суде Самир Гусейнов признал вину уже частично, но всё-таки не до конца. Поэтому ему определили довольно строгое наказание – 14 лет тюрьмы.

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