Пермская полиция объявила в федеральный розыск гражданина Азербайджана Шуджайата Шами оглы Габибзаде, фигуранта 3-летнего расследования о мошенничестве с НДС и других преступлениях с общим ущербом более 2,01 млрд рублей. 57-летний иностранец, освобожденный 23 июля из СИЗО под домашний арест, скрылся из арендованной ему в центре Перми квартиры, пишет РБК.

Полиция начала это расследование 27 августа 2015 года в отношении неустановленных лиц из руководства московских ООО «КронаТрейд» и ООО «ИнтерКрайс» по факту мошенничества с возмещением НДС из федерального бюджета в 2010-2012 годы на сумму не менее 3,1 млн рублей. Затем в одно производство с данным уголовным делом были соединены расследования, начатые Пермской таможней и полицией.

Среди десятка эпизодов выделяются три — об уклонении от исполнения от обязанностей по репатриации денежных средств в 2011-2015 годы на сумму 907,2 млн рублей и в 2013-2016 годы на 233,2 млн рублей со стороны директора и единственного учредителя ООО «КронаТрейд» Габибзаде, а также в 2012-2015 годы со стороны фактического руководителя ООО «ИнтерКрайс» Габибзаде. В ходе доследственных проверок и первоначальных следственных действий бизнесмен значился в документах как Габибов Шуджаят Шами Оглы.

2 августа 2017 года скрывшийся от следствия подозреваемый был объявлен в розыск. Задержали его 17 октября во Владикавказе при попытке пересечь российскую границу — с паспортом на Габибзаде. Эксперты установили совпадение отпечатков рук дактилокарт на имя Габибзаде и Габибова. После взятия под стражу во Владикавказе самую строгую меру пресечения продлил 13 ноября Центральный районный суд Волгограда. Затем содержание в СИЗО неоднократно продлевал Свердловский районный суд Перми. Но 23 июля 2018 года зампредседателя этого суда Ольга Бауэр освободила Габибзаде под домашний арест – в арендованной адвокатом квартире по Комсомольскому проспекту, 33 в Перми. Иностранцу, предварительно обвиненному на тот момент в хищении 113,6 млн рублей, были разрешены дневные 2-часовые прогулки на придомовой территории.

СЧ ГСУ краевого главка МВД РФ намеревалась в сентябре предъявить окончательное обвинение, Но 31 августа Габибов-Габибзаде исчез — вместе с надетым на него электронным браслетом для отслеживания передвижений. Сотрудники ГУФСИН обнаружили побег только 3 сентября, когда сумели попасть в запертую квартиру.

Minval.az