Турецкая компания Palmali никак не реагирует на голодовку, которую члены команды судна «Риройл-2» — преимущественно россияне — объявили пять дней назад из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Российского профсоюза моряков.

«Экипаж судна «Риройл-2″… продолжает голодовку. Моряки выбрали крайнюю меру и начали акцию протеста 1 сентября. Но работодатель — компания Palmali, задолжавшая экипажу заработную плату порядка $200 тысяч, — не реагирует на действия экипажа», — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, экипаж из девяти россиян и гражданина Азербайджана проработал на борту шесть месяцев, долг по зарплате тянется с прошлого года.

«Даже болезнь человека для компании… не является веским основанием для его расчета и репатриации. На судне нездоровая моральная и психологическая атмосфера. Компания полностью игнорирует просьбы моряков о репатриации и выплате заработной платы», — приводит пресс-служба слова капитана. В настоящее время судно «Риройл-2» находится в Черном море за 12-мильной зоной в районе Керченского пролива.

По данным Азово-Донского профсоюзного комитета плавсостава Российского профсоюза моряков, зарплату не выплачивали морякам четырех судов компании Palmali — «Риройл-5» (находилось в порту Азов), «Риройл-3» (находилось в Ростове-на-Дону), «Адриатик Маринер» и «Риройл-2». Из-за долгов по зарплате ранее голодовку объявил экипаж судна «Риройл-5» под флагом Мальты, которое стояло на рейде в порту Азов. Турецкая компания-судовладелец после вмешательства транспортной прокуратуры погасила долги по зарплате перед экипажами двух танкеров, находящихся в портах Азова и Ростова-на-Дону на общую сумму более 6 млн рублей, моряки прекратили акцию протеста.

Экипаж «Риройл-2» и частично моряки «Адриатик Маринер», стоящего на рейде в турецком порту Эрегли, до сих пор не рассчитаны. На борту «Адриатик Маринер» нет практически питьевой воды и топлива, одному моряку требуется медицинская помощь.

Minval.az