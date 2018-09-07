Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз — 2018», которые стартовали 3 сентября, продолжаются.
Информацию распространяет МО АР.
Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, совместные летно-тактические учения «Сокол ТурАз — 2018», которые стартовали 3 сентября, продолжаются.
Информацию распространяет МО АР.
Дата: 2018/09/07 19:28
Раздел: Азербайджан, Армия
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