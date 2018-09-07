Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной «ДНР» Александр Тимофеев и советник погибшего главы республики Александр Казаков покинули Донецк, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию», — рассказал собеседник агентства, входящий в окружение погибшего лидера сепаратистов «ДНР» Александра Захарченко.

По его словам, такое решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк, как уточнил источник, Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.

Minval.az