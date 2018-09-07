Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал корреспонденту телеканала РЕН ТВ свой любимый интернет-мем про россиян, подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На кадрах показано, как Лавров показывает картинку на своем мобильном телефоне, но трудно разобрать, что именно изображено на экране. Как отмечают «Известия», речь идет о фотографии российских юмористов Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, подписанной именами подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Стали известны личности двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей pic.twitter.com/62ysTcG4No — Айболит (@ajbolit_limpopo) 5 сентября 2018 г.

Правоохранительные органы Великобритании 5 сентября опубликовали фотографии и назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей в марте в городе Солсбери. По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, Петров и Боширов являются «сотрудниками ГРУ».

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