Сотрудниками отдела полиции «Зеленчукский» выявлен факт незаконного пресечения государственной границы России, совершенный 37-летним гражданином Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

В ведомстве пояснили, что ранее мужчине был запрещен въезд на территорию РФ.

В отношении нарушителя составлен административный протокол согласно части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в РФ).

Урупским районным судом вынесено постановления об административном штрафе 2 тысячи рублей с предписанием в течение 30 суток самостоятельно покинуть пределы России.

Minval.az