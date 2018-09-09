Сотрудниками отдела полиции «Зеленчукский» выявлен факт незаконного пресечения государственной границы России, совершенный 37-летним гражданином Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.
В ведомстве пояснили, что ранее мужчине был запрещен въезд на территорию РФ.
В отношении нарушителя составлен административный протокол согласно части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в РФ).
Урупским районным судом вынесено постановления об административном штрафе 2 тысячи рублей с предписанием в течение 30 суток самостоятельно покинуть пределы России.