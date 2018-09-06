В Трускавце набирает обороты проект «Брак за сутки» — кроме пар из Украины, в Трускавце поженились также граждане Канады, Швеции, Молдовы, Азербайджана, Польши, Латвии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба Трускавецкого городского совета.

«Брак за сутки» — пилотный проект Кабинета министров Украины, благодаря которому влюбленные пары могут не ждать месяц, а жениться через 24 часа после подачи всех необходимых документов.

Оформлением услуги бракосочетания в сутки в Трускавце занимается Трускавецкий информационный центр. Как сообщила Вера Сазонова, начальник ТИЦа, в рамках проекта в период с июня по сентябрь 2018 года уже проведено 19 государственных регистраций брака.

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