В рамках XXXI Московской международной книжной выставки-ярмарки с 5 по 8 сентября открыт павильон Азербайджана, организованный Министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Более 300 издательств из более 30 стран мира представили на выставке свои книги, литературу и издания. На ярмарке представлено более 100 тысяч книг всех жанров и направлений.

В павильоне Азербайджана представлено более 150 книг и литературных изданий, повествующих о древней истории, культуре, науке и национальных традициях страны, о Карабахе. Наш павильон вызвал большой интерес посетителей, были проведены переговоры о сотрудничестве с представителями различных организаций, ведомств и издательств о сотрудничестве. В частности, была проведена встреча с председателем литературного совета Ассамблеи народов Евразии Маргаритой Алмухаметовой по вопросам подготовки к Евразийскому литературному фестивалю, который пройдет в рамках Бакинской международной книжной выставки-ярмарки в 2019 году.

Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) — старейшая и крупнейшая книжная ярмарка в России, которая проходит с 1977 года. Проводится в 75-м павильоне ВДНХ. Устроитель ярмарок — Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок Государственного комитета РФ по печати. Девиз выставки: «Книга на службе мира и прогресса». Участие в выставке принимают крупнейшие российские и иностранные издательства, типографии и многие другие. Организуются различные встречи с авторами, презентации новинок, конференции и семинары. С 1999 года ММКВЯ проводит ежегодный национальный конкурс «Книга года».

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