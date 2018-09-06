«Сотрудничество по линии Совета безопасности Республики Армения и Российской Федерации полностью соответствует духу союзнических отношений двух стран. Наше взаимодействие включает широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности вопросы углубления военно-технического и военно-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках ОДКБ, обеспечения региональной и международной безопасности, финансирования поставок продукции военного назначения российского производства, а также ряд других аспектов национальной безопасности двух стран». Об этом заявил Армен Григорян, секретарь Совета безопасности Армении в интервью ереванским СМИ.

Комментируя утверждения о том, что почти вся команда нового правительства Армении – русофобы и западники, стипендиаты Сороса и других «подрывных» структур, Григорян сказал: «Где факты, подтверждающие такие утверждения? Для меня важны факты. В политике случается, что высказываются утверждения, фактического доказательства которым нет. Нет ни одного реального аргумента в пользу того, что во внешней политике Армении происходит смена курса. Внешнеполитический курс – прежний. У нас хорошие отношения с Россией. Вопрос недоверия – это вопрос времени. Мы активно работаем с нашими российскими коллегами, и в ближайшем будущем все вопросы будут сняты.

Другая проблема в том, что люди зачастую мыслят стереотипами. Например, если человек учился на Западе или работал в каких-либо международных организациях, он должен быть антироссийски настроенным. Мы разрушили и разрушаем эти стереотипы. В России также есть немало людей, которые получили образование в западных странах и при этом являются патриотами своей родины. Также и в нашей команде есть люди с западным образованием – патриоты Армении.

У нас нет ни антироссийских, ни антиевропейских подходов, есть только проармянские подходы. Мы – государственники и заботимся о нашей стране и ее интересах. А интересы Армении прочно связаны с Россией, и мы исходим из них. Безопасность Армении, в определенной степени экономика страны связаны с Россией».

Minval.az