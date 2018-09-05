Общественная палата Воронежа рекомендовала депутатам Городской Думы выбрать первым Почётным гражданином города 2018 года азербайджанского ветерана Великой Отечественной войны Мамеда Мирзамамед оглы Джабраилова.

Общественная палата могла рекомендовать депутатам двух кандидатов. Однако второго Почётного гражданина этого года решили оставить на усмотрение городского парламента, ибо единогласное решение было только в отношении Мамеда Джабраилова, сообщает интернет-сайт fnkaa.ru.

Мамед Джабраилов — азербайджанец, уроженец Баку, 1 июня отметил свой 100-й день рождения. Он окружен детьми, внуками и правнуками, всеобщим уважением и почитанием. Весь Воронеж знает солдата из Баку, который освобождал город в 1943 году, а в 1948 — вернулся исполнить данное себе когда-то обещание: поднимать из руин спасенное от врага. Затем вернулся в Баку. Но битва за Воронеж, по словам Мамеда Джабраилова, для него стала главным и самым трудным сражением той войны. А город так запал в сердце бакинца, что в 1962 году он перебрался жить в Воронеж навсегда.

Minval.az