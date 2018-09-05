Известный российский художник Никас Сафронов поделился с журналистами «Москва-Баку» новостью о предстоящей выставке своих работ в Центре Гейдара Алиева в Баку и признался в любви к Азербайджану.

«Я многое посвятил этому краю и люблю Азербайджан. Я говорил, что чувствую себя азербайджанцем и это так. Очень люблю этот замечательный народ и его культуру. Можно сказать, что вы говорите почти с азербайджанцем, который родился в России», — поделился художник.

«В ближайшее время состоится моя вторая выставка в Азербайджане. У меня есть много работ, связанных с этой страной. Специально для Центра Гейдара Алиева я написал 30 работ, изображающих виды республики. Я изобразил Девичью башню, Нахичевань, Лагич, Ивановку, виды Баку, горы, старые исторические здания и рынки. В моем творчестве многообразно представлена тема азербайджанского быта. Кроме того, в экспозиции будут портреты семьи Алиевых: Гейдара Алиевича, президента Ильхама Алиева, портрет Мехрибан Алиевой в технике символизма. Надеюсь, что Лейла Алиева тоже даст свою картину для выставки. Я помню, как в 1998 году сам Гейдар Алиевич Алиев открывал мою выставку в Национальном музее в Баку. Она прошла успешно, на ней было около 60 тысяч человек. Теперь я хочу повторить успех», — рассказал художник.

По словам Сафронова, всего, в экспозиции будет представлено около 150 картин. Выставка включит в себя произведения разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизма и полотна в авторском стиле Dream Vision.

«Тема Востока очень меня привлекает. Сейчас я также работаю с Бахрейном, написал несколько картин с видами этого королевства. Персидские работы также будут представлены на выставке. А часть азербайджанских картин я обязательно отвезу туда», — сообщил он.

Minval.az