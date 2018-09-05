Гражданина Азербайджана осудили за смертельную аварию в Скопинском районе Рязанской области. Его приговорили к трем годам колонии-поселения и на два года лишили водительских «прав», сообщает российский интернет-портал rzn.info со ссылкой на пресс-службу райсуда.

Суд установил, что в ноябре 2016 года на трассе М6 «Каспий» мужчина ночью потерял управление над машиной. ВАЗ улетел в кювет на противоположную сторону дороги. Ехавший на переднем сидении пассажир погиб.

На водителя завели дело по части 3 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). На суде он признал вину.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Minval.az