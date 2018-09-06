7-9 сентября в Варшаве пройдет Гран-при по борьбе.

Как сообщает «Азериспорт», Азербайджан будет представлять трехкратная призерка Олимпиады, чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Мария Стадник (50 кг).

Minval.az