7-9 сентября в Варшаве пройдет Гран-при по борьбе.
Как сообщает «Азериспорт», Азербайджан будет представлять трехкратная призерка Олимпиады, чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Мария Стадник (50 кг).
7-9 сентября в Варшаве пройдет Гран-при по борьбе.
Как сообщает «Азериспорт», Азербайджан будет представлять трехкратная призерка Олимпиады, чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Мария Стадник (50 кг).
Дата: 2018/09/06 0:46
Раздел: Азербайджан, Спорт
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