В Европейском союзе дзюдо (EJU) надеются, что сборная Армении все же примет участие в чемпионате мира, который состоится в Баку. Об этом сообщил президент EJU Сергей Соловейчик.

По его словам, если армянские дзюдоисты откажутся от состязаний, это станет шагом назад.

«Дзюдо — это площадка для объединения, мы всегда сражались и сражаемся за то, чтобы спортсмены были вне политики», — цитирует Соловейчика ТАСС.

Президент EJU призвал вспомнить I Европейские игры, которые состоялись в Баку в 2015 году.

Он также выразил мнение, что надежда на урегулирование ситуации еще есть, хотя времени осталось очень мало.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в столице Азербайджана 20-27 сентября.

Minval.az