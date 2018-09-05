Посол США в Армении Ричард Милс знаком с последними комментариями российской стороны по событиям в Армении, но считает, что отвечать на них должно правительство Армении. Об этом он заявил 5 сентября в беседе с армянскими журналистами, отвечая на вопрос, не считает ли он последние российские заявления, в частности, заявление главы МИД Сергея Лаврова, давлением на правительство Армении и вмешательством во внутренние дела.

«Наш подход остается тем же: необходимо провести объективное и детальное расследование событий 1 марта 2008 года», – сказал он.

При этом, по словам посла, очень важно, чтобы это расследование проводилось в соответствии с законами Армении.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу того, что ситуация в Армении «продолжает бурлить».

«Нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, в частности, расследуются события десятилетней давности, происходят аресты», — сказал Лавров.

Minval.az