В Брянске полицейские задержали двоих наркодилеров — 24-летнего таджика и 35-летнего азербайджанца. Как сообщает «Брянск today», на них завели уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что с декабря прошлого года до начала февраля нынешнего фигуранты делали «закладки» с наркотиками на территории Брянска. При задержании у них было изъяли более 300 граммов героина.

Сейчас уголовное дело направлено в Бежицкий районный суд. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф до миллиона рублей.

Minval.az