В Харькове суд взял под стражу подозреваемых в разбое на дороге.

Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, Изюмский горрайонный суд избрал для пяти подозреваемых в дерзком разбое меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как рассказал руководитель Изюмской местной прокуратуры Станислав Гальченко, среди подозреваемых – 36-летний ранее судимый украинец, а также четверо граждан Азербайджана в возрасте от 23 до 31 года. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с насилием, совершенный по предварительному сговору группой лиц, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах).

Происшествие случилось 9 июня вблизи поселка Оскол Изюмского района. По данным следствия, один из подозреваемых, находясь за рулем автомобиля Оpel, спровоцировал ДТП с автомобилем Skoda. После того, как водитель Skoda вышел из машины, на него напали несколько мужчин в масках. Они несколько раз ударили потерпевшего. А когда тот потерял сознание, забрали из его машины 55 тыс. долларов и мобильный телефон и скрылись. Оpel без номеров нападавшие подожгли и бросили неподалеку в лесу.

Досудебное расследование в производстве продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Minval.az