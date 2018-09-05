Уголовное дело, которое расследовали в Самарской области, оказалось частью масштабного расследования о сбыте поддельных денег по всей России, сообщает «ВолгаНьюс».

Речь идет о сбыте купюр достоинством 1000 и 5000 рублей на территории Самарской, Оренбургской, Волгоградской, Московской и Свердловской областей, Пермского края, Татарстана, Крыма, Башкортостана и Москвы.

На данный момент возбуждено 120 уголовных дел по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», следствие считает, что везде действовали члены одного преступного сообщества. Предполагается, что они сбыли более 50 млн руб. по всей России.

Сообщников себе подыскивали в разных регионах, снабжали их фальшивками, объясняли, как лучше себя вести и где сбывать поддельные купюры.

Сейчас под стражу заключены 29 подозреваемых, в том числе организаторы. По данным источника в правоохранительных органах, во главе группировки стоял уроженец Азербайджана, гражданин России 1966 года рождения, который ранее в поле зрения силовых структур не попадал.

31 августа было возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Будут ли вести расследование самарские следователи или дело передадут московским коллегам, пока не ясно.

Minval.az