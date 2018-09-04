Следственный комитет РФ активизировал расследование покушения на певца Авраама Руссо в 2006 году, сообщил источник «Преступной России». Основным подозреваемым по делу проходит экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который в настоящее время объявлен в розыск по обвинению в организации двух убийств в России (п. «а», «ж», «д» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ).

Покушение на Авраама Руссо произошло в ночь на 19 августа 2006 года. Неизвестные обстреляли его автомобиль из автомата АКС-74У на улице Бурденко. За рулем находился сам певец, а рядом с ним сидел телохранитель. Руссо получил ранения в бедро, голень и поясницу, однако сумел увеличить скорость и уехать из-под обстрела.

По факту случившегося Хамовническая межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ). Следствие рассматривало несколько версий произошедшего, в том числе личную неприязнь и конфликт в коммерческой деятельности. На Руссо нападали и до 2006 года — в 2004 году во дворе дома певца на него напали несколько человек, насильно усадили в машину, провезли несколько километров и избитого выбросили на улицу.

После первого покушения в интервью воронежской газете «Эфир 365», поясняя, из-за чего на него могли напасть, Руссо рассказал, что спонсор, который вложил в него деньги, «ожидал гораздо большей прибыли». По некоторым данным, певца спонсировал Тельман Исмаилов, который вложил в проект 2,5 млн долларов. В какой-то момент, как сообщалось, бизнесмен решил, что деньги расходуются впустую. Организацию обоих покушений приписывали именно ему.

В настоящее время Тельман Исмаилов скрывается в Черногории. Там он проживает на съемной вилле. По данным источников «Преступной России», олигарх договорился с властями страны о своей невыдаче России. Исмаилова обвиняют в организации убийств двух предпринимателей. Обвинения были предъявлены 11 ноября 2017 года. Розыском бизнесмена занимается Интерпол.

Minval.az