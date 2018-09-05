Совокупное состояние богатейших российских миллиардеров за январь-август 2018 года увеличилось на 8,735 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). При этом лидерство вернулось к совладельцу «Новатэка» Леониду Михельсону, тогда как по итогам июля богатейшим был признан основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Отметим, что совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов увеличил капитал на 2,37 миллиарда — до 15 миллиардов долларов.

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