Роскомнадзор направил в Google предупреждение о недопустимости вмешательства в процесс выборов в России.

Как сообщает во вторник РИА Новости, речь в письме идет о видеохостинге YouTube, где, по мнению Роскомнадзора, размещают видеоролики, призывающие к нарушению российских законов.

Еще одно письмо в Google направил ЦИК РФ и в нем также говорится о недопустимости распространения призывов к участию в политических акциях.

Ответов от Google ни Роскомнадзор, ни ЦИК так и не получили. В Роскомнадзоре заявили, что отсутствие реакции можно расценить как «прямое вмешательство» во внутренние дела России.

Minval.az