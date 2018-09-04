Тем временем, как премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что армяно-российские отношения в порядке, и к тому же становятся еще лучше, реальность становится уже невозможно скрыть под этими словами.

По информации источников ереванской газеты «Иравунк», скандал, связанный с тем, что Армения вызвала генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и предъявила ему обвинение, затем арест был заменен залогом, российская элита отнюдь не «простила».

«Более того, крупные армянские бизнесмены, действующие в России, были предупреждены на самом высоком уровне о том, чтобы они и не пытались перечислять этому правительству ни копейки.

Проживающие в России многие бизнесмены даже без обоснований заморозили реализацию обещанных ими или уже запланированных культурных и других программ в Армении.

В эти дни армянские бизнесмены в России крайне обеспокоены и возмущены, в узких кругах они даже отмечают, что никогда с ними в таком тоне не говорили»,- пишет газета.

Minval.az