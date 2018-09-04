Ереванская газета «168 жам» пишет со ссылкой на свои источники, что новые армянские власти активно собирают материалы против бывшего премьер-министра Армении, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна, чтобы возбудить уголовное дело в его отношении.

«Как утверждают те же источники, процесс против него должен был начаться раньше, однако этому помешала бурная реакция России после возбужденного против Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова уголовного дела, которое было воспринято российской стороной как целенаправленный процесс по дискредитации ОДКБ со стороны властей Армении», — пишет газета.

Minval.az