Во всех школах Ульяновска прошли первые школьные линейки, и школа №78, носящая имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, не стала исключением. Ее с азербайджанской диаспорой связывают давние теплые взаимоотношения. В здании учебного учреждения работает воскресная школа для азербайджанских ребятишек, функционирует музей национальной истории и культуры. Активисты азербайджанской автономии – постоянные гости на значимых школьных мероприятиях. Вот и в этот раз председатель Ульяновской региональной национально-культурной автономии (УРАНКА) Ислам Гусейнов вместе со своими земляками пришел поздравить школьников и педагогов с Днем знаний.

— Всегда радостно видеть учеников 1 сентября – все очень красивые, нарядные, одухотворенные, — сказал Ислам Ровшанович, — сразу вспоминаешь свои школьные годы. Желаю вам, ребята, через весь учебный год пронести это настроение! Набирайтесь знаний, приобретайте новых друзей, радуйте родителей и учителей.

Председатель автономии также пожелал педагогам успехов в их сложном и очень важном труде, благополучия во всех сферах жизни, и призвал родителей проявлять больше терпения и любви к своим чадам в нелегком образовательном процессе.

— Пользуясь случаем, хочу в канун предстоящих выборов призвать всех вас обязательно принять участие в голосовании и поддержать кандидатов, которые заслужили доверие делами, а не словами, — сказал Гусейнов, — это наш долг перед здесь собравшимися ребятишками. Ведь решения, которые мы принимаем сегодня, определять их судьбы завтра!

Члены УРАНКА вручили школьникам наборы канцелярских принадлежностей от своей организации, а также от Фонда Гейдара Алиева, которые уже не единожды помог 78-ой школе. Так, в 2010-ом году на средства Фонда был проведен капитальный ремонт и открыт компьютерный класс. В своем ответном слове директор школы Геннадий Царев поблагодарил гостей за теплые слова, радушие и проявленное внимание, и пообещал, что связи между учебным учреждением и диаспорой будут крепнуть.

По окончании линейки школьники вместе с активистами УРАНКА возложили цветы сначала к памятнику Гейдара Алиева, а затем к расположенному на Венце памятнику Дмитрию Разумовскому – герою, который пал смертью храбрых, спасая детей Беслана.

— Это стало нашей доброй традицией, — говорит Ислам Гусейнов, — мы должны помнить и чтить подвиг Дмитрия Разумовского именно в эти праздничные дни. Потому что память о нем заставляет ценить мир и дружбу между народами.

Minval.az