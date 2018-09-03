В соответствии с планом боевой подготовки на 2018 год, утвержденным Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся тактико-специальные занятия войск противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана.

Как сообщает МО АР, в ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит» совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки новых стартовых позиций.

Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражения ракетных ударов условного противника.

Minval.az