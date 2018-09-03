Бывший футболист «Барселоны», «Реала» и национальной сборной Бразилии Роналдо приобрел 51% акций испанского футбольного клуба «Реал Вальядолид». Об этом 3 сентября сообщил официальный сайт команды.

«Приход Роналдо позволит клубу совершить качественный скачок. Я приветствую вас в вашем новом доме», – поприветствовал нового владельца президент клуба Карлос Суарес.

По словам Роналдо, клуб не будет довольствоваться уже достигнутым и намерен подниматься «так далеко, как только позволят мечты».

«Я хочу, чтобы все помогали строить этот клуб, и приглашаю всех фанатов принять участие в проекте. Делитесь вашими идеями, мнениями, критикой и надеждами. Я хочу, чтобы вы были частью настоящего и будущего клуба «Реал Вальядолид», – отметил он.

В этом сезоне «Реал Вальядолид» вернулся в элиту испанского футбола спустя четыре года. Сейчас команда идет на 16-м месте турнирной таблицы.

Minval.az