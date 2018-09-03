Москва не делала никаких движений или заявлений, которые могли бы хоть как-то, даже с натяжкой интерпретироваться как вмешательство во внутренние дела Армении, однако нельзя сказать, что остальные внешние игроки поступали таким же образом. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в МГИМО по случаю начала нового учебного года и отвечая на вопрос касательно ситуации в Армении и позиции Москвы в связи с происходящими в республике событиями, их возможным влиянием на интеграционные процессы, сообщает «Спутник».

По словам министра, Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в странах, с которыми Москва поддерживает союзнические отношения и стратегическое партнерство, была стабильной, чтобы внутренние процессы развивались в конституционном русле.

Лавров отметил, что Россия заинтересована также в том, чтобы в этих странах были максимально благоприятные возможности для развития экономики, улучшения социальной сферы. «Это все то, что мы стараемся делать и через наши интеграционные объединения — Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в плане безопасности — ОДКБ», — сказал он.

«Мы очень внимательно следили за теми событиями, которые развернулись уже после вступления в силу конституционной нормы о том, что все основные полномочия переходят премьер-министру, которого избирает парламент страны. Мы не делали никаких движений или заявлений, которые могли бы хоть как-то, даже с натяжкой интерпретироваться как вмешательство во внутренние дела. Не могу сказать, что остальные внешние игроки поступали таким же образом. Но я не буду сейчас на этом останавливаться», — сказал Лавров.

Однако, по словам министра, Россию беспокоит одно связанное с Арменией обстоятельство.

«Нас тревожит, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, если хотите, в частности, расследуются события десятилетней давности, происходят аресты. Мы считаем это, безусловно, внутренним делом Республики Армения. И очень хотим, чтобы эти внутренние дела оставались на прочной почве закона, на прочной почве конституции, а также были поскорее преодолены с тем, чтобы Армения могла сконцентрироваться на созидательных задачах», — сказал глава МИД России.

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