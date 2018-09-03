Развитие отношений между Баку и Москвой ставит в тупик армянскую дипломатию

Дипломатия — это, как известно, искусство нюансов. Понятно, что наиболее интригующие подробности переговоров остаются за закрытыми дверями, но и официальные заявления во время «выхода к прессе» дают изрядную пищу для размышлений.

Сегодня в Азербайджане, да и не только в Азербайджане, обсуждают итоги визита Президента Ильхама Алиева в Российскую Федерацию и его переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Президент Ильхам Алиев заявил журналистам: «Отношения между Россией и Азербайджаном – это отношения стратегических партнеров. Они охватывают все сферы нашей жизни, и сегодня во время моего визита мы очень подробно обсудили многие аспекты наших двусторонних отношений, международную проблематику». По словам же Владимира Путина, «Россию и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества. Отношения наших государств носят партнерский и взаимовыгодный характер, основываются на принципах добрососедства, уважения интересов друг друга. Убежден, что сегодняшние переговоры, в которых приняли участие руководители ключевых ведомств и представители бизнеса, придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию всего комплекса российско-азербайджанских связей». Президент России на первое место в своем заявлении для прессы поставил экономическое сотрудничество Баку и Москвы. 19 подписанных по итогам визита соглашений тоже касались главным образом экономической «конкретики». Большое внимание было уделено транспортному коридору «Север-Юг», транспортному и логистическому сотрудничеству Азербайджана и России, гуманитарной сфере и многому другому. Наконец, не случайно, что посол России в Азербайджане господин Бочарников, еще анонсируя визит, ставил на первое место именно экономику, подчеркивая, что лидеры двух стран хотят добиться роста товарооборота.

Конечно, прозвучали в ходе визита и политические заявления, которые с полным правом можно назвать «программными». «Россия как сопредседатель минской группы ОБСЕ играет важную роль в деле урегулирования [армяно-азербайджанского] конфликта. Россия является нашим соседом, нашим историческим партнером и другом. И мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены», — отметил Президент Азербайджана. Его российский коллега заверил: «В качестве сопредседателя «минской группы» Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта».

Обсуждалось на переговорах и военное сотрудничество. «Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество в военно-технической сфере. Оно имеет уже большие традиции. Продукция военно-технического назначения, закупленная Азербайджаном в России, превышает $5 млрд, и это имеет тенденцию росту», — цитирует ТАСС Президента Ильхама Алиева. Как пояснил глава государства, «Азербайджан продолжает модернизацию своих Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки».

Без сомнения, и многие пункты заявлений, с которыми выступили президенты, и каждое из подписанных соглашений достойны подробного анализа. Однако здесь не менее важна, если угодно, «общая политическая философия» переговоров. У Азербайджана и России — отношения стратегического партнерства, они дружеские и добрососедские. Но самое главное, это отношения двух суверенных государств, которые Азербайджан строит с чувством собственного достоинства, без заискивания, без тени синдрома «старших» и «младших» братьев или ситуации «начальник — подчиненный». Что, простите за профанацию, заставляет, должно быть, аналитиков многих других постсоветских стран задавать совсем уж неожиданный вопрос: «А что, и так можно?» Можно. Только уметь надо. Самое главное здесь — это представлять на переговорах не «бывшую союзную республику», не «близкого союзника России» и тем более не «форпост», а самодостаточное государство с независимым внешнеполитическим курсом. Словом, сочинскую встречу в частности и развитие событий на российском треке вообще Азербайджан с полным правом может записать себе в актив.

Показательно и другое. В то время, когда в небе над Сочи еще не растаял инверсионный след азербайджанского «борта номер один», в Армении заговорили о скорой встрече Владимира Путина с Николом Пашиняном.

Первой сенсацию «выстрелила» газета «168 жам». «По нашим сведениям, в начале сентября планируется встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. По информации тех же источников, Никола Пашиняна ожидает довольно жесткая повестка – уголовное дело против Роберта Кочаряна, процесс компрометирования ОДКБ отдельными представителями правительства Армении и прочее, — сообщила газета. — Впрочем, самое примечательное то, что будут разговоры относительно вопроса вступления Азербайджана в ОДКБ, пока что в статусе наблюдателя».

А вот дальше события начали развиваться прямо-таки в мультипликационном темпе. Сначала Никол Пашинян в одной из соцсетей заявил, что в ближайшее время намерен посетить Москву и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. «Это будем наша третья встреча», — уточнил Пашинян, добавив, что в ходе переговоров он планирует обсудить и решить многие вопросы двусторонних отношений. Но от конкретных анонсов повестки дня переговоров воздержался.

Нетрудно заметить и другое. «168 жам» обозначила именно те темы, которые были в центре внимания прессы, в том числе и в Армении. А это и звонок Путина Кочаряну с поздравлениями в день рождения, притом, что дата не «круглая» (второму президенту Армении исполнилось 64 года), и открытое недовольство Москвы судебной атакой на генсека ОДКБ.

Многое, впрочем, «за кадром». Точнее, за рамками сенсационной новости. Напомним: 12 июня в Турции состоялась торжественная церемония запуска «Южного газового коридора». На фоне заголовков в российских СМИ в стиле «Шампур в спину. Газопровод в обход России запустят в День России. Спасибо Турции и Азербайджану» в Ереване потирали руки от удовольствия: Москва не простит Азербайджану такого самоуправства и примерно накажет Баку, а значит, и «форпосту» кое-что перепадет в территориальном «прочтении». Но не вышло. Прямо из Турции спокойный и уверенный Президент Ильхам Алиев прибыл в Москву, на открытие ЧМ-2018, где провел деловые и вполне доброжелательные переговоры с Владимиром Путиным. Затем был «каспийский саммит» в Актау, который вообще вызвал у армянской дипломатии состояние, близкое к шоку. Здесь понимали, что Азербайджан, во-первых, эффективно «продвинул» на Каспии свои интересы, прежде всего нефтегазовые, что уже обещает Баку новые транши нефтегазодолларов, часть которых неизбежно будет вложена в армию. А во-вторых, не менее уверенно и красиво укрепил еще и свои отношения с Москвой и Тегераном, не жертвуя при этом собственным суверенитетом. В качестве приятного бонуса — укрепление связей со странами, находящимися на восточном берегу Каспия. И вот теперь — встреча в Сочи, анонсированная еще во время июньских переговоров президентов Азербайджана и РФ. Где тоже нет ни тени «выкручивания рук», но зато присутствует обсуждение транспортного коридора «Север-Юг». Который безнадежно обходит Армению — притом, что здесь на «иранский транзит» возлагались ой какие надежды. И самое главное, к вящему ужасу Еревана, Москва опять не выказывает желания устраивать Азербайджану «выкручивание рук» и заставлять Баку открыть транспортное сообщение из Армении через Нахчыван в Иран, на что еще совсем недавно открыто делали ставку ереванские политологи. И столь позитивное развитие отношений Москвы и Баку без «публичной порки», наказаний и силового давления — прямо-таки ужасная новость для Еревана. Здесь с самого начала были убежены, что весь мир несет перед «древней многострадальной Арменией» особые обязательства, и делали ставку на то, что «разбираться» с Азербайджаном в интересах Армении из-за этих самых обязательств будут другие страны, и прежде всего Россия. Но теперь развитие отношений между Азербайджаном и Россией явно ставит армянскую дипломатию в тупик. К такому здесь просто оказались не готовы. А тем более не готовы к открытому обсуждению этих самых новых реалий. Показательно, что, к примеру, обсуждения на переговорах в Сочи перспектив транспортного коридора Север-Юг в Ереване постарались не заметить точно так же, как пытались «замолчать» Гызылгая-Гюннютскую операцию. Аудитория и так устала от плохих новостей.

Другой вопрос, что у армянских СМИ появилась новая тема — возможное вступление Азербайджана в ОДКБ. Пока в статусе наблюдателя. И вот ее отрабатывают по полной программе. Воодушевление определенной части армянского экспертного сообщества можно понять. Если вопрос о вступлении Азербайджана в ОДКБ будет поставлен в практической плоскости, то у Армении появится возможность устроить с Россией политический торг и подороже продать свое «вето», точнее, его отсутствие. А вот взамен уже можно будет выставлять самые радужные и вожделенные для Еревана условия, от новых оружейных траншей и финансовых вливаний и до «признания независимости Арцаха» (а чем он хуже Южной Осетии или Абхазии?).

Насколько эти надежды имеют шанс сбыться — вопрос открытый. И не только потому, что степень зависимости Еревана от Москвы оставляет армянским руководителям не такое уж большое пространство для торга. Самое главное, в вопросе возможного вступления Азербайджана в ОДКБ версии и предположения явно превалируют над фактами. Обсуждался ли этот вопрос на сочинской встрече двух президентов за закрытыми дверями, можно гадать, но в заявлениях для прессы тема ОДКБ никоим образом обозначена не была. Сомневаются и в самой Армении. В интервью «Первому информационному» специалист по международным отношениям, политолог Геворг Меликян напомнил: «Насколько я понимаю, вступление Азербайджана в ОДКБ вызывает серьезные вопросы в самом Азербайджане. Не так, что они однозначно согласны, я это считаю просто зондажем или проверкой настроений, или вариантом для введения нового нерва в отношениях Армения-Россия, потому что, насколько мне известно, в Азербайджане есть некоторые круги, которые говорят об этом, но это не обсуждалось на серьезный повесточный вопрос». В переводе: в том, что Азербайджан действительно стремится в ОДКБ, есть серьезные сомнения. Тем более что Азербайджан успешно развивает свои отношения с Москвой и без ОДКБ.

Но самое главное, судя по всему, переговоры Пашиняна и Путина в Москве пройдут в совсем другом ключе и в другой тональности, чем то, как их анонсировала «168 жам». Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед первокурсниками МГИМО, заявил: «В ближайшее время планируется еще одна встреча президента Путина и премьер-министра Пашиняна. Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране. Нам, конечно же, совершенно небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства Армении перед ОДКБ, мы исходим из того, что эти обязательства действуют, их нужно в полной мере выполнять, в том числе в том, что касается укрепления репутации и престижа нашей общей организации». Намек на судебное преследование действующего генсека ОДКБ Хачатурова со стороны Армении получился слишком прозрачным. А это уже верный признак, что анонсированная уже не только Пашиняном, но и Лавровым встреча президента России и премьер-министра Армении более всего напоминает этакий «вызов на ковер», накануне которого Армения оперативно отказалась от участия в очередных учениях НАТО — «Проворный дух». И на фоне неприкрытой поддержки, которую Москва оказывает на армянском внутриполитическом поле Роберту Кочаряну, трудно исключать, что после окончания этой встречи Николу Воваевичу придется вспоминать не нюансы заявлений Лаврова и Путина, а коронную фразу Дональда Трампа в его телешоу: «Вы уволены!»

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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