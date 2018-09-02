Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал новую встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил, выйдя в эфире в Facebook.

По словам премьера, в последнее время часто звучат оценки о каком-то ухудшении армяно-российских отношений. Он с этими оценками не согласен.

«Я считаю, что имеет место рабочий прцесс. Мы продолжаем общение на разных уровнях. В ближайшее время я отправляюсь в Москву. У меня будет третья по счету встреча с Путиным. Мы подробно обсудим многочисленные вопросы нашей повестки», — отметил он.

Пашинян уточнил, что не утверждает, что все проблемы будут решены.

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Minval.az