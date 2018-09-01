В начале сентября планируется встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает tert.am со ссылкой на газету «168 жам», на встрече будет обсуждаться среди остальных вопросов также и вступление Азербайджана в ОДКБ.

«По нашим сведениям, в начале сентября планируется встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.

По информации тех же источников, Никола Пашиняна ожидает довольно жесткая повестка – уголовное дело против Роберта Кочаряна, процесс компрометирования ОДКБ отдельными представителями правительства Армении и прочее.

Впрочем, самое примечательное то, что будут разговоры относительно вопроса вступления Азербайджана в ОДКБ, пока что в статусе наблюдателя»,- пишет газета.

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