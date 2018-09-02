“В России обучается более 11 тысяч азербайджанских студентов, из них около тысячи — за счет федерального бюджета Российской Федерации”.

Об этом, Президент России Владимир Путин сказал, выступая в Сочи совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

“С удовлетворением отметили насыщенность двусторонних контактов в области культуры и образования. В России обучается более 11 тысяч азербайджанских студентов, из них около тысячи — за счет федерального бюджета Российской Федерации. Ежегодно гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот стипендий.

На регулярной основе проходят заседания созданного по инициативе президентов России и Азербайджана Бакинского международного гуманитарного форума. Ожидается, что в конце года на очередное, шестое заседание форума в Баку приедет более 500 участников”, — отметил Президент Владимир Путин.

Minval.az