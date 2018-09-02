“Мы подробно остановились на экономической проблематике и с удовлетворением отмечаем рост товарооборота, большие перспективы на будущее. То, что сегодня было обсуждено и согласовано, а именно дорожные карты по разным направлениям экономического сотрудничества, позволит еще больше увеличить товарооборот между нашими странами, который и так отличается большим динамизмом. И в этом году, несмотря на бурный рост в прошлом году, товарооборот тоже вырос”.

Об этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в Сочи совместно с Президентом России Владимиром Путиным заявлением для прессы.

“Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и находится на первом месте для азербайджанских экспортеров ненефтяной сферы. То есть это уже само по себе говорит о масштабах и важности сотрудничества между нашими странами.

Очень много инвестиционных проектов, о которых Владимир Владимирович сказал, осуществляются и имеют перспективу на будущее. В целом, в торгово-экономической сфере мы ожидаем увеличения товарооборота, укрепления интеграционных связей и создания еще лучших предпосылок для сотрудничества между нашими компаниями.

Конечно, немаловажную роль в этом играют транспортные проекты”, — отметил Президент Ильхам Алиев.

Minval.az