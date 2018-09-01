Над автором нескольких книг о войне надругалась девушка легкого поведения на юге Москвы. Путана воспользовалась беспомощным состоянием писателя и предалась с клиентом экстремальным утехам с использованием пульта от телевизора. Инородный предмет в своем теле писатель обнаружил только на второй день.

Как удалось выяснить «МК», инцидент произошел в ночь на 29 августа. 48-летний Василий (имя изменено) уже несколько дней находился в запое и вызвал к себе в съемную квартиру ночную бабочку.

Мужчина помнит, как впустил путану в жилище и как начался «сеанс» любви, а потом у него случился провал в памяти. Василий проснулся к обеду следующего дня и снова взялся за бутылку. В квартире все было на своих местах, а ночной гостьи и след простыл.

Неожиданно писатель почувствовал болевые ощущения в причинном месте и с трудом вспомнил, как незнакомая женщина предлагала ему нетрадиционные способы занятия сексом. Мужчина пришел к выводу, что проститутка воплотила фантазии в жизнь, и вызвал «скорую», но к приезду медиков он уже был сильно пьян и решил, что все происходящее ему чудится.

Василий, находясь под действием зеленого змия, отказался от госпитализации и снова заснул. Сознание вернулось к нему только утром 30 августа. На сей раз дискомфорт был более ощутим, особенно при попытке сесть. Василий хотел включить телевизор, чтобы понять, какое сегодня число и сколько времени, но нигде не нашел пульта от телевизора.

Через некоторое время он сопоставил все факты и вместо бутылки схватился за телефон, чтобы вызвать «скорую» во второй раз. Люди в белых халатах отвезли писателя в больницу, где из его прямой кишки извлекли пульт от телевизора.

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