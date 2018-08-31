В Армении признают только мирный путь урегулирования конфликтов, в том числе и карабахского. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в интервью журналистам из Грузии, сообщает грузинский телеканал «Пирвели архи».

Журналисты ведущих телеканалов Грузии в эти дни находились в Ереване в рамках пресс-тура. Они сегодня встретились с Пашиняном.

«Все конфликты должны быть разрешены мирным путем, посредством переговоров. Мы видим нашу роль в поддержке всех наших партнеров, кто идет по этому (мирному) пути. Одновременно считаю все случаи уникальными. Не существует схожих конфликтов», — сказал Пашинян.

По его словам нужно быть осторожными, когда речь идет о конфликтах. Он также считает, что существует одна универсальная формула разрешения проблем.

«Она исключает урегулирование конфликтов насильственным путем и с применением силы», — сказал Пашинян.

Он отметил, что эта формула применима и для карабахского конфликта. Армения готова поддержать любую сторону, которая действует по этой формуле, заявил премьер.

Minval.az