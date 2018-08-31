Согласно плану ведения ремонтно-строительных и восстановительных работ, в военных объектах Азербайджанской Армии, в одной из воинских частей состоялось открытие нового здания караульного помещения, сообщает МО АР.

Выступая на открытии, заместитель начальника Главного управления материально-технического обеспечения (МТО) – начальник штаба МТО полковник Гадир Насибов отметил, что здание было построено за короткий срок в соответствии с современными стандартами. Здесь созданы все условия для организации и ведения караульной службы на высоком уровне. Сданы в эксплуатацию кухня, столовая, комната для отдыха, помещение для сушки одежд, оснащенные необходимым инвентарем и оборудованием, а также отвечающие требованиям правил безопасности комнаты для хранения оружия и боеприпасов.

В здании имеются отопительная система, проведены линии горячей и холодной воды, а также установлены системы сигнализации и противопожарной охраны.

Территория огорожена металлическим забором, проделаны работы по обустройству, проложено асфальтовое покрытие и проведено озеленение участка.

Minval.az