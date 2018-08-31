В связи с выполнением плана совместной деятельности на 2018 год между Министерством Обороны и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями, проведена встреча в одной из воинских частей.

Участвующие на мероприятии представитель Министерства Обороны полковник-лейтенант Емин Сафаров и заместитель исполнительного директора Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными образованиями Джейхун Алиев выступили перед личным составом, сообщает МО АР.

Дж.Алиев выступил на темы «Меры, принимаемые руководством государства в деле сохранения национально-духовных ценностей», «Роль религии в воспитании молодежи в военно-патриотическом духе», «Традиционный Ислам в Азербайджане и внешние угрозы», «Религиозный радикализм и Исламский мир», а также ответил на многочисленные вопросы военнослужащих.

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