В Москву поступил официальный запрос Еревана о выдаче экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна, который находится в межгосударственном розыске стран СНГ по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Запрос о выдаче экс-министра обороны Армении Арутюняна, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы РФ, и в настоящее время находится в стадии рассмотрения», — сказал собеседник агентства.

«Предварительно принято решение, что в экстрадиции будет отказано, поскольку установлено, что Микаел Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт», — заявил источник, напомнив, что по Конституции граждане России не выдаются зарубежным странам, в том числе и для привлечения к уголовной ответственности.

Источник не стал раскрывать детали переписки компетентных органов РФ и Армении, сказав лишь, что запрос поступил по линии НЦБ Интерпола в России.

Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант М.Арутюнян обвиняется в нарушении Конституции и попытке «свержения конституционного строя» во время разгона массовых демонстраций в марте 2008 года, когда сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил С.Саргсян.

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