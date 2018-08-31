Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил с днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, которому 31 августа исполнилось 64 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил с Днем рождения бывшего президента Армении Роберта Кочаряна», — говорится в сообщении.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила экс-президенту страны обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день экс-президент был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля Кочарян по решению суда был заключен под стражу.

13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он по конституции пользуется неприкосновенностью и спустя три дня Кочарян заявил, что возвращается в политику. В интервью СМИ он заявил, что рассматривает возможность стать «одним из оппозиционных полюсов Армении».

Minval.az