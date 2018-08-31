Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование семье Иосифа Кобзона.

«От имени азербайджанского народа и от себя лично выражаю вам, всем родным и близким Иосифа Давыдовича глубокие искренние соболезнования.

Имя Иосифа Кобзона – выдающегося мастера-певца, видного общественно-политического деятеля навсегда вошло в славную летопись советской и российской культуры. Его наполненные теплотой песни занимают особое место в сердцах многих поколений.

Благодаря многогранности дарования, неповторимому голосу и врожденному музыкальному таланту Иосиф Кобзон стал символом целой эпохи. Занимая ответственный пост в Государственной Думе, он активно содействовал сохранению и обогащению культурного наследия.

За вклад в развитие культурных связей, укрепление добрых отношений между Азербайджаном и Россией Иосиф Кобзон был награжден государственными орденами Азербайджанской Республики — «Шохрат» («Слава») и «Достлуг» («Дружба»), а также «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

Искренне разделяю вашу боль в связи с этой тяжелой утратой, скорблю вместе с вами», — сказано в тексте соболезнования азербайджанского лидера.

Minval.az