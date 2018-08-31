Россия обладает самыми серьезными возможностями для обеспечения безопасности на Южном Кавказе, и Армения никоим образом не должна отказываться от уже выстроенных отношений с Москвой. Об этом в интервью Sputnik Армениязаявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

«Есть ли страна, у которой больше возможностей в сфере безопасности в этом регионе, чем у России? У кого больше рычагов, влияния, военных возможностей? Думаю, здесь ответ лежит на поверхности. И отказаться от выстроенных отношений попросту нельзя. Даже если нет каких-то намерений, но ты пытаешься получить какие-то краткосрочные дивиденды, то это чересчур опасно», — продолжил он.

По его словам, в армяно-российских отношениях сегодня есть проблемы, несмотря на то, что власть по любому поводу заявляет об их высоком уровне. При нормальной ситуации не было бы смысла повторять о хороших отношениях с такой периодичностью.

В конце концов, подчеркнул он, нужно учесть, что люди, оказавшиеся у власти в Армении, долгие годы выступали против России, против участия Армении в ЕАЭС, против пребывания российской базы в стране. И трудно представить, как можно все это изменить в один день.

«Новая команда почти целиком состоит из людей, которые в прошлом придерживались совершенно иных геополитических подходов. Почти все они так или иначе были связаны с западными структурами, грантами», — сказал он.

Он подверг критике участие на высшем уровне в саммите НАТО в Брюсселе.

По мнению Кочаряна, сотрудничество с Альянсом нужно развивать, конечно. Но он не понимает, зачем властям Армении понадобилось участие на столь высоком уровне на саммите в Брюсселе, когда отношения НАТО-Россия оказались на самой низкой точке.

«Сейчас, кажется, к руководству Армении пришло понимание ситуации, и оно предпринимает шаги по ее исправлению», — констатирует Кочарян.

Он также советует оглянуться вокруг и посмотреть, к примеру, что «творится в Турции, а также на действия и риторику Азербайджана».

«В этих условиях если кто-то оглядывается на Брюссель, то он глубоко заблуждается. Потенциалы Армении и Турции несопоставимы, и однозначно, Баку будет иметь за своей спиной серьезнейшую поддержку Анкары», — добавил экс-президент.

Кочарян убежден, что армяно-российским отношениям существенный урон нанесло и уголовное дело против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Он считает ОДКБ единственной структурой, участвуя в которой Армения существенно повышает уровень безопасности.

«Действия в отношении Хачатурова были опрометчивостью. Уголовное дело вызвало серьезную обеспокоенность внутри ОДКБ и, возможно, мы потеряем свое место из-за этого уголовного дела. Не думаю, что в плане судебного расследования есть какие-то перспективы, но урон организации уже нанесен», — резюмировал Кочарян.

Minval.az