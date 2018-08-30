Грузия и Азербайджан намерены совместно противодействовать наркотрафику из Ирана, заявил глава грузинского МВД Георгий Гахария на встрече в Баку с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым.

«Мы планируем совместно бороться с трафиком героина из Ирана. Это очень серьезный вызов и думаю, что здесь выходом является только трансграничное сотрудничество. По-другому, отдельным государствам осуществлять эффективную борьбу с подобным транзитом будет достаточно затруднительно», — приводит слова Г.Гахария пресс-служба МВД Грузии.

Участники встречи также обсудили вопросы усиления пограничного контроля, региональной безопасности и безопасности туристических потоков, отмечается в сообщении.

Minval.az