Согласно приказу Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о проведении спортивных состязаний в Азербайджанской Армии, стартовало очередное соревнование среди военнослужащих по ориентированию, сообщает МО АР.

Команды, привлеченные к соревнованию из различных видов войск и служб, демонстрируют свои способности ориентироваться на местности.

Военнослужащие соревнуются за первенство по передвижению в индивидуальном, групповом и патрульном порядке.

Соревнование, проводимое под руководством ответственных офицеров Министерства Обороны, завершится 3 сентября церемонией награждения.

Minval.az