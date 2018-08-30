Согласно приказу Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова о проведении спортивных состязаний в Азербайджанской Армии, стартовало очередное соревнование среди военнослужащих по ориентированию, сообщает МО АР.
Команды, привлеченные к соревнованию из различных видов войск и служб, демонстрируют свои способности ориентироваться на местности.
Военнослужащие соревнуются за первенство по передвижению в индивидуальном, групповом и патрульном порядке.
Соревнование, проводимое под руководством ответственных офицеров Министерства Обороны, завершится 3 сентября церемонией награждения.