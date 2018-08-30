В Сети опубликовали видео из детского сада в Казахстане, где воспитатель издевается над ребенком во время тихого часа.

На кадрах видно, как женщина сидит на ребенке и держит его, сжимая одеяло над головой и пытаясь заставить замолчать. Все это происходит под истошные крики ребенка, однако воспитатель на них не реагирует.

Внимание! Видео содержит сцены насилия

Публикация от Темиртау|Казаxстан (@_temirtau_) 27 Авг 2018 в 7:04 PDT

В какой-то момент воспитатель убирает одеяло с лица ребенка и говорит: «Все, все, закрой».

Примечательно, что человек, который снимал этот инцидент на видео, не предпринял никаких попыток остановить женщину.

В отношении 50-летней сотрудницы детского сада возбуждено уголовное дело.

Minval.az