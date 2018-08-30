Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал весьма странным рейтинг влиятельных людей России по версии журнала Forbes.

«Непонятно, какие критерии, на чём основывались… Весьма непонятный список. Естественно, не надо быть провидцем, чтобы поставить Путина на первое место, это дело нехитрое. В остальном весьма странный список», — сказал Песков.

Ранее журнал Forbes обнародовал рейтинг 100 влиятельных людей России, в котором первое место занял российский лидер Владимир Путин. В топ-10 также вошел Вагит Алекперов.

Minval.az